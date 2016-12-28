В зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС могут быть установлены солнечные электростанции

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Министр экологии Украины Остап Семерак заявил, что 30 км зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС могут быть переданы в аренду для строительства солнечных электростанций.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал "112 Украина", министр отметил, что это важно для страны потому, что создание новых производств на этой территории даст возможность создать новые рабочие места и привлечь к работе специалистов, которые имеют опыт работы на ЧАЭС.

Семерак также отметил, что министерство объявило конкурс на предоставление разрешения на аренду земли для монтажа в зоне отчуждения солнечных электростанций.