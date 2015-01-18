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    ​В зоне АТО за сутки погибли 4 украинских военных и 32 ранено

    Об этом на брифинге заявил спикер АТО Андрей Лысенко

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях за минувшие сутки погибли четверо украинских военных и 32 получили ранения.

    Как передает Report, об этом на брифинге заявил спикер АТО Андрей Лысенко.

    "За последние сутки мы потеряли четырех украинских военных и 32 было ранено", - отметил Лысенко.

    При этом по данным украинского Генштаба, за минувшие сутки в районе донецкого аэропорта в боях погибло трое и ранен 31 боец сил АТО.

    Напомним, за прошлые сутки на Донбассе погибли трое украинских военных и 18 получили ранения.

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