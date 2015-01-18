​В зоне АТО за сутки погибли 4 украинских военных и 32 ранено

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях за минувшие сутки погибли четверо украинских военных и 32 получили ранения.

Как передает Report, об этом на брифинге заявил спикер АТО Андрей Лысенко.

"За последние сутки мы потеряли четырех украинских военных и 32 было ранено", - отметил Лысенко.

При этом по данным украинского Генштаба, за минувшие сутки в районе донецкого аэропорта в боях погибло трое и ранен 31 боец сил АТО.

Напомним, за прошлые сутки на Донбассе погибли трое украинских военных и 18 получили ранения.