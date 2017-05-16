В Женеве стартовали переговоры по Сирии

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В Женеве начался шестой раунд переговоров по сирийскому урегулированию, делегация правительства Сирии во главе с постпредом страны при ООН Башаром Джаафари прибыла в женевское отделение ООН на встречу со спецпосланником организации по Сирии Стаффаном де Мистурой, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Шестой раунд межсирийских переговоров продлится до 19 мая.

Планируется, что позднее во вторник де Мистура проведёт встречу с делегацией Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии.