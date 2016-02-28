​В Желтом море при столкновении двух судов погибли пять человек

Баку. 28 Февраля. REPORT.AZ/ Пять человек погибли в результате столкновения двух судов в Желтом море, после чего одно из них затонуло.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на правительство Циндао.

В субботу торговое судно "Синьжи-6" столкнулось с рыболовецким судном "Луцзяоюй-60968" возле китайского острова Чаолянь в 40 морских милях от Циндао, после чего рыболовецкое судно затонуло.

Спасатели извлекли из воды тела пяти членов экипажа "Луцзяоюй-60968", поиски остальных продолжаются.

Отмечалось, что в момент столкновения в этом районе была низкая видимость из-за густого тумана.

Точные причины случившегося устанавливаются. Сообщалось, что оба судна принадлежат китайским компаниям.