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    В Южном Судане 15 человек погибли из-за конфликта о названии поселка

    Восемь человек получили ранения

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек погибли в Южном Судане в результате столкновений кланов из-за переименования поселка в штате Джонглей.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя местного правительства.

    "Межклановые столкновения начались в среду и продолжились в четверг, 15 человек погибли, восемь получили ранения", — заявил представитель властей штата Джакоб Акеч Денг.

    Один клан напал на другой в населенном пункте Коланг-Пайам (Kolang Payam) в отместку за убийство, которое произошло в декабре прошлого года из-за спора о названии деревни.

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