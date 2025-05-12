В Южной Корее семь кандидатов в президенты начали предвыборную кампанию

В Южной Корее стартовала избирательная кампания перед выборами президента, которые назначены на 3 июня.

В Южной Корее стартовала избирательная кампания перед выборами президента, которые назначены на 3 июня.

Как передает Report со ссылкой на Yonhap, 11 мая завершилась регистрация кандидатов на пост главы государства.

По данным Центризбиркома страны, на пост главы государства претендуют семь человек, включая бывшего председателя Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мёна, кандидата от пока еще правящей партии "Гражданская сила" Ким Мун Су, главы Партии реформ Ли Чжун Сока, кандидата от Демократической рабочей партии Квон Ён Гука, от Партии свободы и объединения Ку Чжу Ва, а также двух беспартийных - Хван Гё Ана и Сон Чжин Хо.

Отметим, что 4 апреля Конституционный суд утвердил импичмент президента Юн Сок Ёля из-за событий военного положения.