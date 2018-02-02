В Южной Корее подняли флаг КНДР на время Олимпиады

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Национальный флаг КНДР поднят на церемонии открытия Олимпийской деревни зимних Игр-2018 в Пхёнчхане, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Южнокорейское законодательство запрещает какую-либо демонстрацию красно-бело-синего флага КНДР, за нарушение предусмотрено лишение свободы до семи лет. Однако власти Республики Корея на этот раз сделали исключение на основании правил Международного олимпийского комитета, в соответствии с которыми государственные символы всех стран-участниц должны быть представлены на Играх. Следовательно, флаг КНДР разрешено вывешивать на соревнованиях, на церемониях награждения и в Олимпийской деревне. Болельщики также смогут поддержать атлетов, демонстрируя флаги", - заявили организаторы соревнований.

Северокорейская делегация воспользовалась этим решением и вывесила гигантский флаг республики, который закрыл три этажа здания, где сейчас проживают спортсмены из КНДР. Полотнище аналогичного размера вдохновляло атлетов из этой страны и в Бразилии. Южнокорейцы не стали украшать свою гостиницу государственными символами, а разместили плакат с надписью "Республика Корея будет помнить ваши усилия атлетов".