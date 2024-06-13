В ЮАР зарегистрировали вторую смерть заразившегося оспой обезьян

Вторая смерть заразившегося оспой обезьян зарегистрирована в ЮАР.

Вторая смерть заразившегося оспой обезьян зарегистрирована в ЮАР.

Как передает Report, об этом сообщает eNCA со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

"Количество умерших от оспы обезьян в Южной Африке возросло до двух", - отметил телеканал eNCA.

В сообщении говорится, что у больного были такие симптомы, как головная боль, усталость, язвы во рту, мышечная боль и боль в горле и что он умер в день, когда был получен результат анализов.

Ранее министерство сообщало, что в ЮАР зарегистрировано в общей сложности 5 лабораторно подтвержденных случаев оспы обезьян, один из них – смертельный. При этом отмечалось, что все заразившиеся в ЮАР – мужчины в возрасте 30-39 лет, которые не ездили в страны, где в настоящий момент наблюдается вспышка заболеваемости оспой обезьян.