В ЮАР при пожаре на медном руднике погибли пять человек

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Не менее пяти человек погибли при пожаре на медном руднике в ЮАР, сообщает телеканал eNCA

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в воскресенье на руднике горнодобывающей компании Phalaborwa Copper Mine. Огонь вспыхнул на транспортной ленте.

Шесть работников оказались заблокированы под землей. Пять человек скончались, судьба шестого остается неизвестной.

Причина возгорания не установлена, ведется расследование.