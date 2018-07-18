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    В ЮАР пассажир разбившегося лайнера снял на видео момент падения - ВИДЕО

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Пассажир самолета, который потерпел крушение в ЮАР, снял момент падения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Мужчина сидел у иллюминатора в левом ряду. Ему удалось запечатлеть момент, когда судно с загоревшимся двигателем начало быстро снижаться.

    "Становится все хуже и хуже. Все совсем плохо", — говорит мужчина.

    Затем экран становится черным, слышится звук удара, потом виднеется задымленный салон. Пассажиров начинают эвакуировать.

    10 июля чартерный лайнер, совершавший международный рейс, разбился вблизи Претории. В результате крушения погибли два человека, 20 пострадали.

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