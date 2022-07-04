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В Японии заявили, что продолжат покупать и перевозить газ из России

В Японии заявили, что продолжат покупать и перевозить газ из России Японии будет сложно отказаться от приобретения газа в РФ из-за сложной ситуации в энергетической отрасли страны.
Другие страны
4 июля 2022 г. 06:14
В Японии заявили, что продолжат покупать и перевозить газ из России

Японии будет сложно отказаться от приобретения газа в РФ из-за сложной ситуации в энергетической отрасли страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье газете Financial Times (FT) заявил президент японской компании Mitsui O.S.K. Lines Такеси Хасимото, добавив, что ее суда продолжат перевозить российский СПГ в обычном режиме.

"Сейчас на спотовом рынке как СПГ, так и уголь довольно дороги. Это одна из причин того, почему Япония не хотела бы прекращать импорт СПГ из России. Поскольку японским покупателям необходим СПГ с (месторождений проекта) "Сахалин-2", то мы определенно приложим все усилия, чтобы продолжать предоставлять им свои услуги в обычном режиме независимо от проводимой Россией национальной политики".

Как указывает FT, ранее Mitsui O.S.K. Lines заказала три ледокола, три СПГ-танкера и танкер для газового конденсата, чтобы транспортировать российский газ. По словам Хасимото, заказанные в 2020 году ледоколы должны быть достроены в ближайшем будущем. Среди клиентов, для которых суда Mitsui O.S.K. Lines возят в Японию российский СПГ, такие компании, как Tokyo Gas и Jera.

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