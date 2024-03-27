В Японии зафиксирован второй случай смерти от пищевой добавки

Более ста жителей Японии были госпитализированы после употребления пищевых добавок с красным дрожжевым рисом от компании Kobayashi Pharmaceutical, зафиксирован второй случай смерти, связанный с этим продуктом

Более ста жителей Японии были госпитализированы после употребления пищевых добавок с красным дрожжевым рисом от компании Kobayashi Pharmaceutical, зафиксирован второй случай смерти, связанный с этим продуктом

Как передает Report , об этом сообщает агентство Kyodo.

"Число госпитализированных после употребления биодобавки достигло 106, и правительство заявило о проведении экстренной проверки этого типа продукции, которая рекламируется как имеющая лечебные свойства", - отмечает агентство. Эту добавку в Японии содержат более шести тысяч различных продуктов.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщило о втором случае смерти в результате употребления добавки. Kobayashi Pharmaceutical ранее сообщила о первой смерти человека, который употреблял пищевые добавки с красным дрожжевым рисом, и у него развилось заболевание почек. Компания выяснила, что покойный принимал добавки в течение трех лет. В связи с этим случаем компания отозвала восемь добавок с красным дрожжевым рисом.

Также было зафиксировано не менее 26 случаев госпитализации людей, употреблявших такие добавки и столкнувшихся с различными заболеваниями, включая проблемы с почками.

Первые сигналы о негативном воздействии добавок на здоровье поступили в январе, когда компания узнала о шести случаях госпитализации, одному из пациентов потребовался диализ.

В ответ на это министр по делам потребителей и безопасности продуктов Японии Ханако Дзими начал проверку шести тысяч пищевых добавок после первой смерти, связанной с добавкой Beni-koji Cholesterol Help от Kobayashi Pharmaceutical.