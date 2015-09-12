​В Японии возобновлены работы по переносу базы США, несмотря на протесты

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В южной японской префектуре Окинава в субботу возобновлены работы по переносу авиабазы морской пехоты США Футэмма, расположенной около города Гинован, в район Хэноко в той же префектуре.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, против этих планов выступают местные жители и власти, настаивающие на ее полном выводе за пределы Окинавы.

Правительство Японии пошло на этот шаг после того, как на протяжении месяцев центральное правительство вело интенсивные переговоры с представителями префектуральных властей во главе с губернатором Окинавы Такэси Онагой. По настоянию протестующей стороны также была проведена экспертиза, целью которой было выявить, нанесет ли перенос базы в район Хэноко ущерб коралловым рифам на морском дне в этом месте. За это время Онага успел встретиться даже с премьером Японии Синдзо Абэ.

В ходе переговоров стороны не смогли прийти к компромиссу. Губернатор Окинавы пообещал сделать соответствующее заявление в понедельник. Между тем, в СМИ появились сообщения о том, что окинавское правительство прорабатывает возможность проведения референдума по вопросу передислокации базы Футэмма. Он может пройти уже в следующем году.

Вопрос о передислокации авиабазы США Футэмма обсуждается с 2006 года. Местные власти при поддержке инициативных групп граждан настаивали на ее полном выводе с Окинавы, однако в 2013 году администрация префектуры согласилась ограничиться переводом военного объекта в другой район острова. Предпочтение было отдано Хэноко - правительство Синдзо Абэ называет данный вариант единственно возможным, однако местное население и новый губернатор Окинавы Такэси Онага выступают категорически против этого и требуют переноса базы за пределы префектуры.