В Японии вертолет ВС США экстренно сел на бейсбольном поле

Вертолет UH1 ВС США совершил экстренную посадку на юге Японии.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Наго в самой южной японской префектуре Окинава.

По данным агентства, вертолет совершил экстренную посадку на одном из местных бейсбольных полей, где в тот момент проходила тренировка. О пострадавших информации нет.

В Японии периодически происходят мелкие инциденты, связанные с военной авиацией США, дислоцированной в стране, что вызывает недовольство и обеспокоенность у местного населения и региональных властей.