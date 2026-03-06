В Японии вертолет ВС США экстренно сел на бейсбольном поле
- 06 марта, 2026
- 17:56
Вертолет UH1 ВС США совершил экстренную посадку на юге Японии.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Наго в самой южной японской префектуре Окинава.
По данным агентства, вертолет совершил экстренную посадку на одном из местных бейсбольных полей, где в тот момент проходила тренировка. О пострадавших информации нет.
В Японии периодически происходят мелкие инциденты, связанные с военной авиацией США, дислоцированной в стране, что вызывает недовольство и обеспокоенность у местного населения и региональных властей.
