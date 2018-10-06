В Японии установилась рекордная жара

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Рекордная для октября температура - 36 градусов тепла - установилась в префектуре Ниигата на западе Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает метеорологическое управление страны.

Отмечается, что это максимальный показатель в октябре за всю историю метеонаблюдений.

Префектура Ниигата не единственная, где установилась жара: очень теплая погода сейчас в большинстве регионов Японии. Причиной этого стали тайфуны "Трами" и "Конг-рей", прошедшие по Японии за прошедшую неделю.