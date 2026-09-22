Число погибших из-за оползней в Японии достигло шести - ОБНОВЛЕНО-2

Число погибших в результате серии оползней, вызванных тайфуном, в японских префектурах Тиба и Канагава возросло до 6 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Kyodo.

Шесть человек все еще числятся пропавшими без вести. Полиция и пожарные продолжают их поиски.

11:46

Число погибших в результате серии оползней, вызванных тайфуном, в японских префектурах Тиба и Канагава достигло четырех человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Kyodo, еще шесть человек числятся пропавшими без вести. Их поисками занимаются полиция и другие экстренные службы.

В городе Сакура префектуры Тиба вышла из берегов река, в результате чего были затоплены обширные территории жилых районов. Около 300 домохозяйств временно оказались отрезаны от внешнего мира. Также поступают сообщения о многочисленных случаях затопления автомобилей.

В префектуре Тиба ранним утром 22 сентября без электричества временно оставались более 58 тыс. домов. Во второй половине дня перебои с электроснабжением сохранялись более чем в 40 тыс. домов.

Сохраняются перебои в работе общественного транспорта.

09:08

Три человека погибли, еще двое числятся пропавшими без вести в результате тайфуна "Дуцзюань", прошедшего вдоль центральной части тихоокеанского побережья японского острова Хонсю.

Как передает Report со ссылкой на полицию префектур Канагава и Тиба, три человека погибли в результате оползней, вызванных ливнями, которые привели к масштабным подтоплениям.

Несмотря на улучшение погоды, в районе Токио по-прежнему приостановлено движение на многих железнодорожных линиях. Специалисты проверяют состояние путей и оборудования после сильных дождей.

В отдельных районах за двое суток выпало более 410 мм осадков. 20 сентября более 1,6 млн жителей Японии получили рекомендации перебраться в безопасные места.