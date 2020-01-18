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В Японии трех человек ранили при нападении на ресторан

​В Японии трех человек ранили при нападении на ресторан

В Японии три человека получили ранения в результате нападения на ресторан утром 18 января в токийском районе Синдзюку.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал NHK.

Утром в субботу четыре человека, вооруженные ножами, ворвались в ресторан, где потребовали вызвать старшего по должности, после чего ранили трёх сотрудников и скрылись с места преступления. По данным полиции, ранения одного из сотрудников тяжелые, но угрозы для жизни нет, у двух остальных легкие.

Полиция завела дело о покушении на убийство.

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