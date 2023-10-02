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В Японии резко выросли цены на продукты питания

В Японии резко выросли цены на продукты питания Масштабы роста цен на продовольственные товары в Японии в нынешнем году превысили уровень 2022 года.
Другие страны
2 октября 2023 г. 06:45
В Японии резко выросли цены на продукты питания

Масштабы роста цен на продовольственные товары в Японии в нынешнем году превысили уровень 2022 года.

Как передает Report, об этом говорится в докладе ведущего в стране статистического центра Teikoku Databank.

Так, в этом году был зафиксирован рост цен на 31,8 тыс. продовольственных товаров, тогда как в 2022 году подобное наблюдалось только у 25,7 тыс. В сентябре цены возросли на 4,6 тыс. таких товаров.

Подорожание продолжается из-за роста цен на сырье, влияние которого наблюдается уже более года.

В 2022 году продовольствие в Японии в целом подорожало на 14% по сравнению с предыдущим годом.

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