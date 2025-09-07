российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    В Японии премьер-министром впервые может стать женщина

    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 21:44
    В Японии премьер-министром впервые может стать женщина

    В Японии впервые на пост премьер-министра страны может быть избрана женщина.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, на фоне решения премьер-министра Сигэру Исибы уйти в отставку с поста председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и главы правительства самым реальным кандидатом на его место считается Санаэ Такаити.

    Занимавшая посты министра экономики и главы МИД в правительстве Исибы 64-летняя Такаити, в случае избрания, станет первой женщиной-премьером в истории Японии.

    На пост премьер-министра также претендуют Синдзиро Коидзуми, Ёсимаса Хаяси, Ёсихико Нода и Юитиро Тамаки.

    Отметим, что на последних выборах Санаэ Такаити вышла во второй тур с Сигэру Исибой, где проиграла ему с разницей в 21 голос (194 против 215).

    Yaponiya tarixində ilk dəfə baş nazir qadın ola bilər

