В Японии премьер-министром впервые может стать женщина

В Японии впервые на пост премьер-министра страны может быть избрана женщина.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, на фоне решения премьер-министра Сигэру Исибы уйти в отставку с поста председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и главы правительства самым реальным кандидатом на его место считается Санаэ Такаити.

Занимавшая посты министра экономики и главы МИД в правительстве Исибы 64-летняя Такаити, в случае избрания, станет первой женщиной-премьером в истории Японии.

На пост премьер-министра также претендуют Синдзиро Коидзуми, Ёсимаса Хаяси, Ёсихико Нода и Юитиро Тамаки.

Отметим, что на последних выборах Санаэ Такаити вышла во второй тур с Сигэру Исибой, где проиграла ему с разницей в 21 голос (194 против 215).