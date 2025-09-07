В Японии премьер-министром впервые может стать женщина
Другие страны
- 07 сентября, 2025
- 21:44
В Японии впервые на пост премьер-министра страны может быть избрана женщина.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, на фоне решения премьер-министра Сигэру Исибы уйти в отставку с поста председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и главы правительства самым реальным кандидатом на его место считается Санаэ Такаити.
Занимавшая посты министра экономики и главы МИД в правительстве Исибы 64-летняя Такаити, в случае избрания, станет первой женщиной-премьером в истории Японии.
На пост премьер-министра также претендуют Синдзиро Коидзуми, Ёсимаса Хаяси, Ёсихико Нода и Юитиро Тамаки.
Отметим, что на последних выборах Санаэ Такаити вышла во второй тур с Сигэру Исибой, где проиграла ему с разницей в 21 голос (194 против 215).
