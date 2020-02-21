​В Японии правящая партия отложила свой съезд из-за коронавируса

Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии 21 февраля приняла решение отложить свой назначенный на 8 марта съезд из-за распространения нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

За данное решение проголосовали члены организационного комитета мероприятия,. Новые сроки проведения съезда пока не определены.

Ранее в правящей партии рассматривался также вариант с сокращением масштабов мероприятия, включая отмену традиционного банкета. Однако в организационном комитете в итоге приняли решение перенести съезд, поскольку признали опасным его проведение с большим скоплением людей. На ежегодный съезд ЛДП под председательством ее лидера, премьер-министра Синдзо Абэ собираются депутаты от партии в парламенте и местных законодательных собраниях, руководство и актив региональных организаций.