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    В Японии потерпел крушение военный вертолет

    Причины крушения устанавливаются

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Вертолет морских сил самообороны Японии потерпел крушение на авиабазе Ивакуни в префектуре Ямагути, три человека получили незначительные травмы.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на борту воздушного судна находились восемь человек.

    Как отмечают источники в военных кругах, полет вертолета CH101, представляющего собой модификацию вертолета средней грузоподъемности AgustaWestland AW101, был учебным. Причины крушения устанавливаются.

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