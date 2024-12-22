В Японии построят прототип лунного поселения с искусственной гравитацией

Полномасштабный прототип жилого комплекса для освоения Луны с искусственной гравитацией планируют сдать в строй в Японии к 2030-м годам.

Полномасштабный прототип жилого комплекса для освоения Луны с искусственной гравитацией планируют сдать в строй в Японии к 2030-м годам.

Как передает Report , об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Заниматься этим проектом договорились одна из крупнейших в стране строительных корпораций Kajima и специалисты частного Университета Киото. Вращающаяся параболическая структура под названием The Lunar Glass будет иметь 400 м в высоту и 200 м в диаметре. Предполагается, что в ней смогут разместиться до 10 тыс. человек.

Проект будет запущен уже в этом финансовом году, когда начнутся связанные с ним компьютерные разработки и изготовление моделей. К настоящему времени совместными усилиями корпорации Kajima и Университета Киото уже построен уменьшенный прототип параболического комплекса в масштабе 1:2000.

Многие японские корпорации осуществляют сейчас различные проекты, связанные с колонизацией Луны. В частности, вездеходы для движения по естественному спутнику Земли разрабатывает крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor.