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В Японии построят прототип лунного поселения с искусственной гравитацией

В Японии построят прототип лунного поселения с искусственной гравитацией Полномасштабный прототип жилого комплекса для освоения Луны с искусственной гравитацией планируют сдать в строй в Японии к 2030-м годам.
Другие страны
22 декабря 2024 г. 08:22
В Японии построят прототип лунного поселения с искусственной гравитацией

Полномасштабный прототип жилого комплекса для освоения Луны с искусственной гравитацией планируют сдать в строй в Японии к 2030-м годам.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Заниматься этим проектом договорились одна из крупнейших в стране строительных корпораций Kajima и специалисты частного Университета Киото. Вращающаяся параболическая структура под названием The Lunar Glass будет иметь 400 м в высоту и 200 м в диаметре. Предполагается, что в ней смогут разместиться до 10 тыс. человек.

Проект будет запущен уже в этом финансовом году, когда начнутся связанные с ним компьютерные разработки и изготовление моделей. К настоящему времени совместными усилиями корпорации Kajima и Университета Киото уже построен уменьшенный прототип параболического комплекса в масштабе 1:2000.

Многие японские корпорации осуществляют сейчас различные проекты, связанные с колонизацией Луны. В частности, вездеходы для движения по естественному спутнику Земли разрабатывает крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor.

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