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В Японии остановили атомный реактор на АЭС

В Японии остановили атомный реактор на АЭС Японская энергетическая компания Kansai Electric Power остановила работу третьего реактора атомной электростанции (АЭС) "Михама" в префектуре Фукуи на западе Японии из-за невыполнения мер по укреплению инфраструктуры против террористических актов.
Другие страны
24 октября 2021 г. 12:19
В Японии остановили атомный реактор на АЭС

Японская энергетическая компания Kansai Electric Power остановила работу третьего реактора атомной электростанции (АЭС) "Михама" в префектуре Фукуи на западе Японии из-за невыполнения мер по укреплению инфраструктуры против террористических актов.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

Работы по укреплению инфраструктуры должны были завершиться 25 октября. Kansai Electric Power не смогла выполнить их к положенному сроку, в связи с чем компания была вынуждена остановить функционирование реактора, следуя соответствующему предписанию японского государственного Комитета по контролю за атомной энергетикой.

Ожидается, что процесс укрепления инфраструктуры против терактов на АЭС будет завершен к сентябрю 2022 года. При этом работа третьего реактора будет восстановлена к октябрю следующего года.

Между тем на официальном сайте Kansai Electric Power не приводится сведений о том, что остановка работы энергоблока связана с опозданием по срокам укрепления инфраструктуры. Согласно отчету компании, функционирование ректора было прекращено "для проведения плановой проверки, которая продлится около 13 месяцев".

14 апреля Комитет по контролю за атомной энергетикой запретил деятельность самой мощной в Японии АЭС "Касивадзаки-Карива", где были выявлены серьезные нарушения в сфере обеспечения безопасности, в том числе от вылазок террористов.

После аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году власти Японии ужесточили требования к атомным объектам. Помимо необходимости укрепления инфраструктуры против терактов, компании-операторы АЭС должны были приостановить работу реакторов, срок эксплуатации которых превысил 40 лет. Возобновление их функционирования теперь возможно лишь по завершению тщательной проверки. Примечательно, что первым в Японии энергоблоком, прошедшим соответствующую процедуру, стал третий реактор АЭС "Михама", который был перезапущен 23 июня.

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