В Японии не могут обнаружить круизное судно с 26 людьми

Сотрудники Управления безопасности на море Японии не могут обнаружить у берегов северного острова Хоккайдо круизное судно KAZU 1 с 26 людьми на борту.

Сотрудники Управления безопасности на море Японии не могут обнаружить у берегов северного острова Хоккайдо круизное судно KAZU 1 с 26 людьми на борту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Kyodo.

По его данным, вертолет и корабли управления продолжают поисковую операцию в районе инцидента.

11.29

Около 30 человек находятся на борту круизного судна "Кадзу ван", которое в настоящий момент тонет у берегов острова Хоккайдо на севере Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал NHK.

Экипаж и пассажиры судна надели спасательные жилеты и ждут помощи от японского Управления безопасности на море, которое направило к месту инцидента патрульные суда и самолеты.

Сведений о причинах происшествия не приводится.