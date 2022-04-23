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В Японии не могут обнаружить круизное судно с 26 людьми

В Японии не могут обнаружить круизное судно с 26 людьми Сотрудники Управления безопасности на море Японии не могут обнаружить у берегов северного острова Хоккайдо круизное судно KAZU 1 с 26 людьми на борту.
Другие страны
23 апреля 2022 г. 13:35
В Японии не могут обнаружить круизное судно с 26 людьми

Сотрудники Управления безопасности на море Японии не могут обнаружить у берегов северного острова Хоккайдо круизное судно KAZU 1 с 26 людьми на борту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Kyodo.

По его данным, вертолет и корабли управления продолжают поисковую операцию в районе инцидента.

11.29

Около 30 человек находятся на борту круизного судна "Кадзу ван", которое в настоящий момент тонет у берегов острова Хоккайдо на севере Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал NHK.

Экипаж и пассажиры судна надели спасательные жилеты и ждут помощи от японского Управления безопасности на море, которое направило к месту инцидента патрульные суда и самолеты.

Сведений о причинах происшествия не приводится.

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