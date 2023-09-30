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В Японии начали строительство самого высокого в стране небоскреба

В Японии начали строительство самого высокого в стране небоскреба Строительство небоскреба, который должен будет стать самым высоким в Японии, началось в Токио.
Другие страны
30 сентября 2023 г. 08:51
В Японии начали строительство самого высокого в стране небоскреба

Строительство небоскреба, который должен будет стать самым высоким в Японии, началось в Токио.

Как передает Report, об этом сообщила компания-оператор проекта Mitsubishi Estate.

Строительство началось рядом с Токийским вокзалом в центре столицы. Предполагается, что высота небоскреба, который получит название Torch Tower, составит порядка 390 м, а строительство завершится к марту 2028 года. Таким образом новое здание станет самым высоким в стране, обойдя текущего рекордсмена - также расположенного в Токио здания Azabudai Hills высотой 330 м.

По форме и дизайну новый небоскреб будет напоминать факел - в соответствии со своим названием. Предполагается, что его верхние этажи буду освещаться ярче, создавая эффект горящего пламени факела.

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