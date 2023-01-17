В Японии на фоне высоких цен более чем в 2 раза выросло число банкротств

Количество банкротств среди компаний в Японии по причине повышения цен в 2022 году выросло более чем в 2 раза по сравнению с 2021 годом.

Количество банкротств среди компаний в Японии по причине повышения цен в 2022 году выросло более чем в 2 раза по сравнению с 2021 годом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные во вторник статистическим центром Teikoku Databank.

За 12 месяцев прошлого года было выявлено 320 случаев банкротств, вызванных "повышением закупочных цен" на нефть, топливо и сырье, а также вытекающими из этого проблемами с поставщиками. Это в 2,3 раза больше, чем в 2021 году, когда этот показатель был на уровне 138. Больше всего таких банкротств отмечено в строительной отрасли (70), на втором месте транспорт и коммуникации (64), а на третьем - обрабатывающая промышленность (61).

"В настоящее время темпы роста стоимости энергоносителей и продуктов питания начали замедляться, но ситуация по-прежнему остается сложной. Поэтому в будущем рост цен может продолжиться, что приведет к увеличению количества банкротств по связанным с этим причинам", - отмечают авторы исследования.

Всего в 2022 году о своем банкротстве объявили 6,4 тыс. японских компаний, что на 5% больше, чем в 2021 году. Рост соответствующего показателя был зафиксирован в Японии впервые за три года. Общая сумма долговых обязательств обанкротившихся компаний составила порядка 2,3 трлн иен (около 17,4 млрд долларов).

Кроме того, обесценивание японской иены приводит к повышению расходов на импорт и, как следствие, большим затратам на производственный процесс. Осенью 2022 года японская валюта по отношению к доллару находилась на минимуме за последнее 32 года. Сейчас курс иены стабилизировался и укрепился.