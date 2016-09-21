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    В Японии из-за жары за неделю госпитализированы 563 человека

    Японские медики призывают людей подолгу не находиться на улице

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ По крайней мере 563 человека госпитализированы в Японии за прошедшую неделю с тепловыми ударами.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду главное пожарное управление страны, выполняющее также роль МЧС.

    На большей части японской территории изнуряющая жара уже сошла на нет, однако в южных регионах стрелки термометров все еще держатся на отметке около 30 градусов Цельсия.

    В прошлом году из-за жары в Японии погибли более 100 человек, еще 53 тысячи были госпитализированы. Несмотря на то, что в дневные часы солнце уже не такое жаркое, японские медики призывают людей подолгу не находиться на улице, носить головные уборы и по возможности пить как можно больше жидкости.

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