В Японии из-за непогоды погибли 16 человек, 120 пострадали

В Японии по меньшей мере 16 человек погибли в результате последствий снегопадов, еще около 120 пострадали.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщают местные власти.

По данным железнодорожной компании JR Hokkaido, на острове Хоккайдо отменили или задержали почти тысячу поездов из-за масштабных снегопадов.

Так, по сведениям оператора железных дорог, 25 января изменения в расписании коснулись 545 поездов, а 26 января - еще 405. Таким образом, за два дня было отменено или задержано 950 составов. В общей сложности это затронуло более 140 тыс. пассажиров. Задержки продолжались и вечером 26 января.