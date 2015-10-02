​В Японии из-за непогоды отменены более 40 авиарейсов

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ На северном японском острове Хоккайдо из-за штормового ветра и ливневых дождей в пятницу были отменены более 40 внутренних авиарейсов.

Как передает Report, об этом сообщила администрация главного аэропорта острова Син-Титосэ, расположенного у города Саппоро.

Местные авиакомпании не исключили роста числа отменных рейсов в течение дня, если погодные условия не улучшатся. Из-за опасности подтопления железнодорожных путей на Хоккайдо было также остановлено движение около 100 поездов. В нескольких районах острова в результате падения деревьев оказались заблокированы дороги.

Сильные порывы ветра привели к обрыву линий электропередач. По данным энергокомпании Hokkaido Electric Power Co., без света остались по меньшей мере 5,7 тыс. домов на севере острова.

Мощный циклон возник в центральной и северной частях Японии через два дня после того, как территорию страны покинул тайфун "Дуцзюань". В настоящее время скорость порывов штормового ветра в некоторых районах достигает 40 метров в секунду. В течение дня ожидается выпадение сильных осадков.