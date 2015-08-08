Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Японии активизировался крупнейший в стране действующий вулкан, расположенный в префектуре Кумамото (юго-западный остров Кюсю).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно информации Метеорологического управления страны, в субботу он выбросил столб пепла высотой 600 метров.

Информации об отменах авиарейсов не поступало. По данным метеорологического ведомства, уровень опасности извержения Асо остается на втором по пятибалльной шкале. Последний раз вулкан проявлял активность в конце мая. В ноябре прошлого года извержение Асо привело к нарушению воздушного сообщения и отмене более 40 внутренних рейсов.

Асо - один из крупнейших вулканов в мире. Его высота составляет 1592 метра.