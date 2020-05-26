​В ВОЗ напомнили об опасности второй волны коронавируса

Пандемия коронавируса пока еще находится на первой волне.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Заболеваемость в любой момент может пойти вверх, всем нужно быть готовыми ко второй волне, сказал он на брифинге, трансляция которого велась на сайте ВОЗ.

Все страны, включая те, где заболеваемость пошла на спад, должны продолжать соблюдать меры безопасности, отслеживать распространение коронавируса, осуществлять тестирования. Надо делать все, чтобы не позволить возникнуть второй волне, отметил Райан.

Он пояснил, что новый пик возможен благодаря активному распространению вируса в Центральной и Южной Америке, Южной Азии и Африке.

Отметим, что коронавирус нового типа впервые выявили в конце декабря в китайском Ухане. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. По информации организации, в мире заражены уже 5,3 миллиона человек, более 343 тысяч умерли.