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В восьми странах ЕС за последнюю неделю выявлено 85 случаев заражения оспой обезьян

В восьми странах ЕС за последнюю неделю выявлено 85 случаев заражения оспой обезьян Восемь стран ЕС (Бельгия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция) в период с 15 по 23 мая зарегистрировали в общей сложности 85 случаев заражения оспой обезьян.
Другие страны
23 мая 2022 г. 20:06
В восьми странах ЕС за последнюю неделю выявлено 85 случаев заражения оспой обезьян

Восемь стран ЕС (Бельгия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция) в период с 15 по 23 мая зарегистрировали в общей сложности 85 случаев заражения оспой обезьян.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник в пресс-релизе сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Европейский комиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес обеспокоена увеличением числа зарегистрированных случаев оспы обезьян в ЕС и во всем мире. "Мы внимательно следим за ситуацией, и хотя в настоящее время вероятность распространения среди более широких слоев населения низка, ситуация развивается. Мы все должны сохранять бдительность, обеспечить наличие возможностей для отслеживания контактов и надлежащей диагностики, а также убедиться, что у нас есть необходимые вакцины, противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты для медицинских работников", - сказала она.

Вирус обезьяньей оспы может вызывать тяжелые заболевания у определенных групп населения, таких как маленькие дети, беременные женщины и лица с ослабленным иммунитетом. Необходимы дальнейшие исследования для точной оценки уровня заболеваемости и смертности в этой вспышке, подчеркивают в центре.

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