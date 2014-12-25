Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Христианские паломники со всего света собрались в Вифлееме для празднования Рождества.

Как передает Report со ссылкой на Анадолу, в Вифлееме началось празднование Рождества. Улицы города заполнили тысячи христиан, приехавших из разных стран мира, чтобы посетить церковь, на месте которой, по верованию, родился Иисус Христос.

У Базилики Рождества Христова установлены рождественские елки, а на сцене на ближайшей площади исполняют рождественские песни.