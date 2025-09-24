В Венгрии проживают около 15 тыс. мигрантов из стран СНГ
- 24 сентября, 2025
- 12:39
Общее число мигрантов из стран СНГ в Венгрии составляет около 15 тысяч.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Центрального статистического управления Венгрии Арон Кинчеш на III Международном статистическом форуме СНГ в Баку.
"Мы располагаем данными Министерства внутренних дел на 2025 год, согласно которым в Венгрии проживает около 15 тысяч человек, родившихся в странах СНГ. Основная их часть сосредоточена в Будапеште и крупных городах страны. Со временем они вносят вклад в культурное и экономическое развитие страны, сохраняя при этом связь с исторической родиной", - сказал он.
