В Венгрии проживают около 15 тыс. мигрантов из стран СНГ

Общее число мигрантов из стран СНГ в Венгрии составляет около 15 тысяч.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Центрального статистического управления Венгрии Арон Кинчеш на III Международном статистическом форуме СНГ в Баку.

"Мы располагаем данными Министерства внутренних дел на 2025 год, согласно которым в Венгрии проживает около 15 тысяч человек, родившихся в странах СНГ. Основная их часть сосредоточена в Будапеште и крупных городах страны. Со временем они вносят вклад в культурное и экономическое развитие страны, сохраняя при этом связь с исторической родиной", - сказал он.