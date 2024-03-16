В Венесуэле заявили об угрозе США миру в Латинской Америке

Вмешательство Южного командования ВС США в территориальный спор и отношения Венесуэлы и Гайаны угрожает миру в Латинской Америке.

Вмешательство Южного командования ВС США в территориальный спор и отношения Венесуэлы и Гайаны угрожает миру в Латинской Америке.

Как передает Report , об этом заявил в прямом эфире телеканала Venezolana de Television министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

Министр сообщил, что США планируют начать "постоянные военные учения на неделимитированном морском шельфе между Венесуэлой и Гайаной и во внутренних водах Венесуэлы". "Действия и присутствие Южного командования ВС США на суше и в водах на неделимитированных участках представляют угрозу зоне мира, установленной латиноамериканскими странами", - подчеркнул Падрино Лопес. "Никто не приглашал США вмешиваться в отношения Венесуэлы и Кооперативной Республики Гайаны", - указал он.

Вооруженные силы Венесуэлы проводят во внутренних водах атлантического побережья страны "постоянную операцию "[генерал Доминго] Сифонтес", сообщил министр и рекомендовал "гринго идти домой". Он подчеркнул, что вооруженные силы Венесуэлы "пропорционально ответят на любую провокацию".

Министр назвал главу Южного командования ВС США генерала Лауру Ричардсон агентом нефтяной компании ExxonMobil, которая должна обеспечить США энергоресурсами. На слушаниях в Сенате США Ричардсон сообщила, что Гайана является важным партером США в регионе, негативно высказалась в отношении политики Венесуэлы и рассказала о планах совместных учений с вооруженными силами Гайаны.