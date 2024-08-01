В Венесуэле задержали свыше 1 тыс. человек за участие в беспорядках

Более 1000 человек были задержаны за участие в беспорядках и проявление насилия во время протестов после выборов президента Венесуэлы, прошедших 28 июля.

Более 1 000 человек были задержаны за участие в беспорядках и проявление насилия во время протестов после выборов президента Венесуэлы, прошедших 28 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб.

"К настоящему моменту у нас 1 062 задержанных", - сказал он на пресс-конференции, показав свидетельства поджогов и других правонарушений, совершенных участниками манифестаций.

Сааб также сообщил о росте числа пострадавших сотрудников правоохранительных органов и военных.

"Вчера я говорил, что у нас немногим более 40 пострадавших, сегодня число раненых этими агрессивными протестующими возросло до 77. Один был убит, о чем я рассказывал вчера", - сказал он.

Ранее, по его словам, правоохранительными органами были задержаны почти 750 человек в ходе беспорядков в Венесуэле.