В Венесуэле задержали свыше 1 тыс. человек за участие в беспорядках

Более 1 000 человек были задержаны за участие в беспорядках и проявление насилия во время протестов после выборов президента Венесуэлы, прошедших 28 июля.
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"К настоящему моменту у нас 1 062 задержанных", - сказал он на пресс-конференции, показав свидетельства поджогов и других правонарушений, совершенных участниками манифестаций.
Сааб также сообщил о росте числа пострадавших сотрудников правоохранительных органов и военных.
"Вчера я говорил, что у нас немногим более 40 пострадавших, сегодня число раненых этими агрессивными протестующими возросло до 77. Один был убит, о чем я рассказывал вчера", - сказал он.
Ранее, по его словам, правоохранительными органами были задержаны почти 750 человек в ходе беспорядков в Венесуэле.