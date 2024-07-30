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В Венесуэле в ходе беспорядков задержали почти 750 человек

В Венесуэле в ходе беспорядков задержали почти 750 человек Правоохранительные органы Венесуэлы задержали почти 750 человек в ходе беспорядков, которыми сопровождаются акции протеста против результатов выборов президента, прошедших 28 июля.
Другие страны
30 июля 2024 г. 21:30
В Венесуэле в ходе беспорядков задержали почти 750 человек

Правоохранительные органы Венесуэлы задержали почти 750 человек в ходе беспорядков, которыми сопровождаются акции протеста против результатов выборов президента, прошедших 28 июля.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный прокурор страны Тарек Вильям Сааб.

"К настоящему моменту задержаны 749 человек, их дела будут переданы генпрокуратуре", - сказал он.

По словам генпрокурора, среди преступлений, в которых подозреваются задержанные, не только разрушение общественной собственности, но и "терроризм и разжигание ненависти".

Сааб также подтвердил, что в ходе беспорядков погиб один военный.

Ранее министр обороны южноамериканской страны Владимир Падрино Лопес сообщил, что ранения получили более 20 служащих вооруженных сил, привлеченных к обеспечению порядка.

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Версия на азербайджанском языке Venesuelada etirazlar zamanı təxminən 750 nəfər saxlanılıb

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