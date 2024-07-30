В Венесуэле в ходе беспорядков задержали почти 750 человек

Правоохранительные органы Венесуэлы задержали почти 750 человек в ходе беспорядков, которыми сопровождаются акции протеста против результатов выборов президента, прошедших 28 июля.

Правоохранительные органы Венесуэлы задержали почти 750 человек в ходе беспорядков, которыми сопровождаются акции протеста против результатов выборов президента, прошедших 28 июля.

Как передает Report , об этом сообщил генеральный прокурор страны Тарек Вильям Сааб.

"К настоящему моменту задержаны 749 человек, их дела будут переданы генпрокуратуре", - сказал он.

По словам генпрокурора, среди преступлений, в которых подозреваются задержанные, не только разрушение общественной собственности, но и "терроризм и разжигание ненависти".

Сааб также подтвердил, что в ходе беспорядков погиб один военный.

Ранее министр обороны южноамериканской страны Владимир Падрино Лопес сообщил, что ранения получили более 20 служащих вооруженных сил, привлеченных к обеспечению порядка.