В Венесуэле суд выдал разрешение на арест лидера оппозиции из-за покушения на Мадуро

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Верховный суд Венесуэлы постановил арестовать лидера оппозиции страны Хулио Борхеса по обвинению в причастности к покушению на венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Как передает Report, об этом сообщает Excelsior.

Отмечается, что Борхес обвиняется в госизмене, терроризме и попытке покушения на убийство президента Венесуэлы.

Также сообщается, что против Борхеса, который несколько месяцев отсутствовал в стране, дали показания другие задержанные по этому делу.

Ранее Мадуро заявил, что лидер оппозиции Борхес мог быть причастен к покушению.