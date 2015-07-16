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    В Венесуэле стоимость воздушного шарика выше размера минимальной зарплаты

    В мае 2015 года размер минимальной зарплаты был увеличен на 30% и составил $11

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Bloomberg составило перечень 10 вещей повседневного пользования, стоимость которых в Венесуэле превышает размер минимальной зарплаты.

    Report со ссылкой на "Газета.Ru" сообщает, что в мае 2015 года размер минимальной зарплаты был увеличен на 30% и составил 11 долларов. При этом за прошедший год боливар обесценился на 88%.

    Согласно данному списку в Венесуэле дороже 11 долларов стоят воздушный шарик, бальзам для губ, футбольный мяч, степлер, поездка на такси, расческа, банка детского питания, два самых дешевых блюда в кафе, чашка и футболка с изображением Уго Чавеса.

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