В Венесуэле стоимость воздушного шарика выше размера минимальной зарплаты

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Bloomberg составило перечень 10 вещей повседневного пользования, стоимость которых в Венесуэле превышает размер минимальной зарплаты.

Report со ссылкой на "Газета.Ru" сообщает, что в мае 2015 года размер минимальной зарплаты был увеличен на 30% и составил 11 долларов. При этом за прошедший год боливар обесценился на 88%.

Согласно данному списку в Венесуэле дороже 11 долларов стоят воздушный шарик, бальзам для губ, футбольный мяч, степлер, поездка на такси, расческа, банка детского питания, два самых дешевых блюда в кафе, чашка и футболка с изображением Уго Чавеса.