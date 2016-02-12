В Венесуэле скончались трое больных лихорадкой Зика

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Три человека, заболевших лихорадкой Зика, умерли в Венесуэле, заявил президент страны Николас Мадуро, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

"Подтверждены 319 случаев (заболевания), из которых 68 с осложнениями, и, к сожалению, три человека скончались", — цитирует заявление Мадуро издание Panorama.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, так как вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.

Вирус Зика в настоящее время особенно быстро распространяется в Западном полушарии, где он проник более чем в 20 стран из 55, хотя в мае прошлого года заболевшие были только в Бразилии.