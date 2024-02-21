В Венесуэле обрушилась незаконная шахта, есть погибшие

По меньшей мере два человека погибли, двое пострадали при обрушении незаконной шахты на юге Венесуэлы.
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"Согласно официальным данным, двое погибли и двое пострадали", - заявил агентству министр гражданской безопасности штата Боливар. Пострадавшие были доставлены в больницу административного центра штата - город Сьюдад-Боливар.
Чиновник сообщил также об отправке спасательных бригад к месту происшествия для "реальной оценки ситуации". По информации властей, на шахте работали около 200 человек.
В свою очередь телеканал CNN Espanol передает, что в результате обрушения шахты погибли 30 человек, еще 100 находятся под завалами.