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В Венесуэле обрушилась незаконная шахта, есть погибшие

В Венесуэле обрушилась незаконная шахта, есть погибшие По меньшей мере два человека погибли, двое пострадали при обрушении незаконной шахты на юге Венесуэлы.
Другие страны
21 февраля 2024 г. 21:44
В Венесуэле обрушилась незаконная шахта, есть погибшие

По меньшей мере два человека погибли, двое пострадали при обрушении незаконной шахты на юге Венесуэлы.

Как передает Report, об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

"Согласно официальным данным, двое погибли и двое пострадали", - заявил агентству министр гражданской безопасности штата Боливар. Пострадавшие были доставлены в больницу административного центра штата - город Сьюдад-Боливар.

Чиновник сообщил также об отправке спасательных бригад к месту происшествия для "реальной оценки ситуации". По информации властей, на шахте работали около 200 человек.

В свою очередь телеканал CNN Espanol передает, что в результате обрушения шахты погибли 30 человек, еще 100 находятся под завалами.

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