В Венесуэле обрушилась незаконная шахта, есть погибшие

По меньшей мере два человека погибли, двое пострадали при обрушении незаконной шахты на юге Венесуэлы.

По меньшей мере два человека погибли, двое пострадали при обрушении незаконной шахты на юге Венесуэлы.

Как передает Report , об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

"Согласно официальным данным, двое погибли и двое пострадали", - заявил агентству министр гражданской безопасности штата Боливар. Пострадавшие были доставлены в больницу административного центра штата - город Сьюдад-Боливар.

Чиновник сообщил также об отправке спасательных бригад к месту происшествия для "реальной оценки ситуации". По информации властей, на шахте работали около 200 человек.

В свою очередь телеканал CNN Espanol передает, что в результате обрушения шахты погибли 30 человек, еще 100 находятся под завалами.