В Венесуэле объявили траур по погибшим при попытке доплыть до Кюрасао

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Губернатор венесуэльского штата Фалькон Виктор Кларк объявил в пятницу трехдневный траур в связи с гибелью молодых людей, утонувших в море при попытке добраться до острова Кюрасао.

Как передает Report, об этом сообщает канал Globovision.

По последним уточненным данным, в результате крушения плавсредства в море погибли пять человек, еще 16 удалось обнаружить живыми на побережье Кюрасао. Всего на лодке плыло порядка 30 человек, судьба остальных пока не известна.

Лодка разбилась о скалы у берега острова.