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    В Венесуэле объявили траур по погибшим при попытке доплыть до Кюрасао

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Губернатор венесуэльского штата Фалькон Виктор Кларк объявил в пятницу трехдневный траур в связи с гибелью молодых людей, утонувших в море при попытке добраться до острова Кюрасао.

    Как передает Report, об этом сообщает канал Globovision.

    По последним уточненным данным, в результате крушения плавсредства в море погибли пять человек, еще 16 удалось обнаружить живыми на побережье Кюрасао. Всего на лодке плыло порядка 30 человек, судьба остальных пока не известна.

    Лодка разбилась о скалы у берега острова.

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