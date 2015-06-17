В Вене начинается очередной этап переговоров по ядерной проблеме Ирана

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Политический директор ЕС Хельга Шмид и ее иранские коллеги - заместители министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и Маджид Тахт Раванчи возобновят cегодня встречи в Вене, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По информации Европейская внешнеполитической службы, в конце недели к ним присоединятся политические директора "шестерки" международных посредников.

Параллельно с совещаниями на уровне политических директоров в Вене продолжат встречи технические эксперты из стран "шестерки" и Ирана, чтобы обеспечить прогресс по техническим приложениям, которые будут частью всеобъемлющего соглашения, являющегося в настоящее время предметом переговоров.

Всеобъемлющее соглашение между "шестеркой" международных посредников (пять членов Cовета Безопасности ООН и ФРГ) и Тегераном по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы планируется подписать до 30 июня.