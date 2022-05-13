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В Великобритании заявили, что не намерены втягиваться в прямой конфликт с Россией

В Великобритании заявили, что не намерены втягиваться в прямой конфликт с Россией Власти Великобритании не собираются ввязываться в прямой конфликт с Россией в свете событий в Украине, но продолжат оказывать помощь Киеву.
Другие страны
13 мая 2022 г. 07:35
В Великобритании заявили, что не намерены втягиваться в прямой конфликт с Россией

Власти Великобритании не собираются ввязываться в прямой конфликт с Россией в свете событий в Украине, но продолжат оказывать помощь Киеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

"Мы не ввязывались и не будем ввязываться в прямой конфликт с российской армией или российским государством. Нравится это или нет, но еще до вторжения России я дал ясно понять, что, поскольку Украина не является членом НАТО, мы не будем отправлять своих военнослужащих и вести боевые действия", - сказал он, выступая на мероприятии, организованном американской газетой The Washington Post.

В то же время Уоллес отметил, что Украина "имеет право на самооборону в рамках статьи 51 Устава ООН". В этой связи министр назвал логичными удары ВСУ по объектам военного назначения на территории России. Однако он подчеркнул, что поставляемое Лондоном вооружение не позволяет Киеву вести наступательные боевые действия. "Мы не предоставляли вертолеты, самолеты или оружие такого дальнего радиуса действия, поэтому вряд ли это оружие может быть использовано за пределами (украинской) границы", - указал глава британского Минобороны.

Уоллес также заметил, что реакция западных стран на события в Украине показала неправоту президента Франции Эмманюэля Макрона, заявившего в 2019 году о "смерти мозга НАТО" вследствие потери координации внутри альянса. Министр выразил мнение, что решительный ответ НАТО на (военные действия) РФ в Украине может вынудить российское руководство пересмотреть свои внешнеполитические планы в отношении Восточной Европы.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyalı nazir: “Rusiya ilə birbaşa münaqişəyə girməyəcəyik”

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