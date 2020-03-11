В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом - ФОТО

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом. Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я могу подтвердить, что мои анализы на коронавирус дали положительный результат. Как только меня об этом проинформировали, я предприняла все необходимые меры и самоизолируюсь у себя дома. Управление по охране общественного здоровья Англии начало детально исследовать контакты, мой офис в парламенте тщательно выполняет все предписания. Я бы хотела поблагодарить Управление по охране общественного здоровья и нашу замечательную Национальную службу здравоохранения за советы и помощь", - говорится в заявлении Доррис, ставшей первым британским парламентарием, пострадавшим от коронавируса.

По данным британских СМИ, Доррис в минувший четверг присутствовала на приеме в резиденции британского премьера, а плохо почувствовала себя на следующий день.

Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 54, составив 373, в общей сложности умерли 6 человек.