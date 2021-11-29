В Великобритании выявили третий случай заражения омикрон-штаммом

Третий случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Великобритании.

Третий случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщается в заявлении Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA).

Отмечается, что человек, сдавший положительный тест, "связан с поездкой на юг Африки". При этом подчеркивается, что инфицированный уже не находится на территории Великобритании.

"После первых двух подтвержденных случаев штамма SARS-CoV-2, известного как B.1.1.529, 27 ноября, UKHSA выявило еще один случай COVID-19 с мутациями, соответствующими B.1.1.529, в Великобритании", - говорится в заявлении UKHSA.

Исполнительный директор UKHSA доктор Дженни Харрис подчеркнула при этом, что весьма вероятно, что в ближайшие дни будут обнаружены новые случаи заражения.