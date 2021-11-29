О нас
Report Georgia
Аудио новости

 В Великобритании выявили третий случай заражения омикрон-штаммом

 В Великобритании выявили третий случай заражения омикрон-штаммом Третий случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Великобритании.
Другие страны
29 ноября 2021 г. 02:31
 В Великобритании выявили третий случай заражения омикрон-штаммом

Третий случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в заявлении Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA).

Отмечается, что человек, сдавший положительный тест, "связан с поездкой на юг Африки". При этом подчеркивается, что инфицированный уже не находится на территории Великобритании.

"После первых двух подтвержденных случаев штамма SARS-CoV-2, известного как B.1.1.529, 27 ноября, UKHSA выявило еще один случай COVID-19 с мутациями, соответствующими B.1.1.529, в Великобритании", - говорится в заявлении UKHSA.

Исполнительный директор UKHSA доктор Дженни Харрис подчеркнула при этом, что весьма вероятно, что в ближайшие дни будут обнаружены новые случаи заражения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Britaniyada Nu ştamına növbəti yoluxma qeydə alınıb

Экслюзивные новости

Начальник медицинской службы ГПС уволен в запас
Начальник медицинской службы ГПС уволен в запас
26 ноября 2021 г. 15:50
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
25 ноября 2021 г. 14:11
Швыдкой: Президентов Азербайджана и России связывают долгие дружеские отношения
Швыдкой: Президентов Азербайджана и России связывают долгие дружеские отношения
24 ноября 2021 г. 16:31
Анар Керимов рассказал о проводимых в Министерстве культуры реформах
Анар Керимов рассказал о проводимых в Министерстве культуры реформах
23 ноября 2021 г. 14:54
Фонд YAŞAT потратил на нужды семей шехидов и ветеранов более 48 млн манатов
Фонд YAŞAT потратил на нужды семей шехидов и ветеранов более 48 млн манатов
22 ноября 2021 г. 16:51
Visa о влиянии запрета Amazon на держателей карт в Азербайджане
Visa о влиянии запрета Amazon на держателей карт в Азербайджане
22 ноября 2021 г. 13:23
AstraZeneca: Вакцина Vaxzevria помогла спасти более миллиона жизней
AstraZeneca: Вакцина Vaxzevria помогла спасти более миллиона жизней
22 ноября 2021 г. 10:58
Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05
Латвийская художница: Многие видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами
ФотоЛатвийская художница: Многие видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами
19 ноября 2021 г. 17:24
До конца года Украина представит национальную вакцину от COVID-19
До конца года Украина представит национальную вакцину от COVID-19
19 ноября 2021 г. 10:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi