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В Великобритании выявили два случая заболевания лихорадкой Ласса

В Великобритании выявили два случая заболевания лихорадкой Ласса Два случая заболевания лихорадкой Ласса выявлены в Великобритании.
Другие страны
11 февраля 2022 г. 16:36
В Великобритании выявили два случая заболевания лихорадкой Ласса

Два случая заболевания лихорадкой Ласса выявлены в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила со ссылкой на британские власти Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), расценившая риск для населения страны как "очень низкий".

"У двух человек в Англии была диагностирована лихорадка Ласса", - заявил на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, отметив, что речь идет о членах одной семьи. Он сослался на пресс-релиз Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства.

По словам Линдмайера, один из заболевших выздоровел, а второй "получит лечение у специалистов". Оба эти случая "связаны с недавней поездкой в Западную Африку", где Ласса является эндемическим заболеванием. В настоящее время "расследуются другие вероятные случаи", сказал официальный представитель. Он пояснил, что уровень смертности при этом заболевании составляет 1%, а при тяжелом протекании болезни, требующем госпитализации, смертность среди пациентов достигает 15%. Тем не менее случаи лихорадки Ласса редки в Соединенном Королевстве, и она "не распространяется быстро между людьми". В этой связи в ВОЗ пришли к выводу, что "в целом риск для населения является очень низким".

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Версия на английском языке UK sees 2 cases of Lassa fever

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