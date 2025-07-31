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В Великобритании вводят проверку возраста в Spotify

В Великобритании вводят проверку возраста в Spotify Пользователям Spotify в Великобритании теперь придется подтверждать свой возраст, чтобы получить доступ к определенному контенту на музыкальной платформе.
Другие страны
31 июля 2025 г. 07:05
В Великобритании вводят проверку возраста в Spotify

Пользователям Spotify в Великобритании теперь придется подтверждать свой возраст, чтобы получить доступ к определенному контенту на музыкальной платформе.

Как сообщает Report со ссылкой на The Telegraph, такое решение в стране принято на фоне споров вокруг Закона о безопасности в Интернете.

"Вы не можете пользоваться Spotify, если не соответствуете минимальным возрастным требованиям для рынка, на котором находитесь", - говорится в сообщении на странице веб-сайта Spotify.

Если пользователь не пройдет проверку возраста в течение 90 дней, тогда Spotify угрожает удалить его аккаунт. Сейчас музыкальный стриминговый сервис имеет почти 700 млн пользователей. Издание указывает, что такие ограничения имеют целью заблокировать доступ подростков и детей к музыке и видео с нецензурным содержанием.

В среду, 30 июля, пользователи начали сообщать о появлении нового всплывающего окна в сервисе потокового воспроизведения музыки. В сообщении их просят подтвердить свой возраст с помощью Yoti. Указывается, что это приложение для смартфонов, использующее технологию сканирования лица для оценки возраста человека.

При этом, в Spotify отметили, что пользователь может и отказаться от прохождения проверки, но в таком случае ему будет заблокирован доступ к видео для лиц старше 18 лет. Хотя платформа предназначена для пользователей в возрасте от 13 лет, но сервис содержит песни и музыкальные видео, предназначенные для взрослых слушателей.

С прошлой пятницы после введения новых правил в соответствии с Законом о безопасности в Интернете, технологические компании должны подтверждать возраст пользователей, которые пытаются получить доступ к медиа, предназначенных для взрослых. Если сайт не будет блокировать вредные публикации для детей, он может получить штраф в размере до 10 % от своего оборота. Введение проверки возраста вызвало негативную реакцию на цифровые правила Великобритании. Издание указало, что петиция с требованием отменить Закон о безопасности в Интернете набрала 420 000 подписей.

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