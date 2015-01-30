В Великобритании сотни школ закрыты из-за холодов и снегопадов

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Во многих районах Соединенного Королевства сохраняется "оранжевый" - третий из четырех - уровень угрозы - в связи с холодами и снегопадами, которые обрушились на западные и северные регионы. В результате по всей стране закрытыми остаются около 200 школ, а транспортная ситуация в конце рабочей недели значительно осложнилась, сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

В наиболее тяжелых условиях оказались автомобилисты в высокогорных районах Шотландии, где в условиях низких температур ожидаемые здесь в это время года дожди обернулись снегопадами. В отдельных областях на севере региона за минувшие сутки выпало более 15 см осадков, что фактически парализовало автомобильное движение.

Непогода также повлияла и на железнодорожное сообщение. Из-за низких температур и заносов на путях были отменены многие популярные электропоезда из Ливерпуля, возникают проблемы и с паромным сообщением.