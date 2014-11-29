В Великобритании находится около 13 тысяч рабов - СМИ

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Великобритании насчитывается около 13 тысяч человек, которые живут или работают в рабских условиях. Согласно докладу британского министерства внутренних дел, количество рабов в стране значительно превышает прошлогодние показатели, сообщает Report со ссылкой на BBC.

По словам представителей МВД Соединенного Королевства, современными рабами можно назвать жертв семейного насилия, которые находятся в постоянном домашнем заточении, женщин, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации и вынужденных заниматься проституцией, людей с большими долгами, а также тех, кто принудительно работает на фабриках, полях и рыболовецких судах.

По данным МВД, в Великобритании в рабских условиях живут выходцы более чем из 100 стран. Наибольшее количество современных рабов это граждане Албании, Вьетнама, Нигерии и Румынии, а также дети эмигрантов, родившиеся на территории Соединенного Королевства.

На сегодняшний день в британском парламенте утверждается закон о борьбе с современным рабством. Его принятие поможет более эффективно выявлять и помогать жертвам работорговли в 21 веке.